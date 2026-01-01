Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 6
Folge 6: Urlaub auf Balkonien

45 Min.Ab 6

Elisabeth und Denny sind seit 2010 verheiratet und seit Februar letzten Jahres stolze Eltern eines gesunden Jungen. Nun möchte der Erzieher seiner Elli auf dem Balkon einen Garten Eden bauen, damit die kleine Familie das ganze Jahr über Urlaubsfeeling pur erleben kann - und das mitten in Berlin. Klein aber oho oder ein totaler Reinfall: Wie wird die Mission eines immer grünen Paradieses wohl enden?

