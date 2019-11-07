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Mein Mann macht das!

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 07.11.2019
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Eine feurige Angelegenheit

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Mein Mann macht das!

Folge 7: Eine feurige Angelegenheit

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6

Berlin trifft auf das alte Rom! Wie das geht? Ganz einfach! Ulrike möchte von ihrem Frank eine historische Feuerstelle im heimischen Garten gebaut haben. Ein Podium inklusive Wasserfall und Torbogen soll den anmutigen römischen Ruinen aus der Vergangenheit in nichts nachstehen. Wird es am Ende für Frank heißen: Veni, vidi, vici?

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