Staffel 1Folge 7vom 07.11.2019
Eine feurige AngelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
Mein Mann macht das!
Folge 7: Eine feurige Angelegenheit
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 6
Berlin trifft auf das alte Rom! Wie das geht? Ganz einfach! Ulrike möchte von ihrem Frank eine historische Feuerstelle im heimischen Garten gebaut haben. Ein Podium inklusive Wasserfall und Torbogen soll den anmutigen römischen Ruinen aus der Vergangenheit in nichts nachstehen. Wird es am Ende für Frank heißen: Veni, vidi, vici?
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann macht das!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins