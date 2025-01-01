Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Mein Mann macht das!

Kabel EinsStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Küche in Schlangenoptik

Küche in SchlangenoptikJetzt ohne Werbung streamen

Mein Mann macht das!

Folge 8: Küche in Schlangenoptik

45 Min.Ab 6

Robert und Franziska sind seit 2011 ein Paar. Der Gitarrenlehrer soll die Arbeitsfläche für die Küchennische in der kleinen 1-Zimmer-Wohnung der beiden neu gestalten. Mehr noch: Sie soll zu einem XXL-Raumtrenner, inklusive Terrarium, werden! Wie wird sich das junge Paar wohl schlagen? Hat Robert das Zeug zu einem wahren Heimwerker-Profi?

Alle Staffeln im Überblick

Mein Mann macht das!
Kabel Eins

Mein Mann macht das!

Alle 1 Staffeln und Folgen