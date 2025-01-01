Staffel 1Folge 9
Mein Mann macht das!
Folge 9: Der BeamerBettBauer
44 Min.Ab 6
Hannah schickt ihren Gert-Jan, seines Zeichens gebürtiger Holländer, in den Kampf der Heimwerker. Das junge Künstlerpaar ist seit eineinhalb Jahren zusammen und liebt es, gemeinsam im Bett fernzusehen. Dafür soll nun ein neues Fernsehbett her, selbstgebaut versteht sich. Wird Gert-Jan seinem hohen Künstleranspruch gerecht werden?
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
6
Copyrights:© Kabel Eins