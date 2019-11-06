Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 10vom 06.11.2019
99 Min.Folge vom 06.11.2019

Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann geht im niedersächsischen Stade jedem Verbrechen mit Feuereifer nach. Der Familienvater hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, greift aber in ernsten Situationen hart durch. Ein Mann ist im Schlaf überfallen und niedergeschlagen worden. Die Täter sind flüchtig, und zwar ohne Beute. Stattdessen haben sie etwas zurückgelassen - für Uwe Bahlmann ein merkwürdiger Fall. Er und sein Kollege machen sich auf Spurensuche. Rechte: kabel eins

