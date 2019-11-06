Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 11vom 06.11.2019
Best Of 004

Folge 11: Best Of 004

99 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Norden Oregons ist Marco Beitls Revier. Der Deutsche sorgt am Columbia River für Ordnung - als Corrections Officer im örtlichen Gefängnis muss er hart durchgreifen. Wie im Fall der betrunkenen Mutter, die mit zwei Kindern Auto fährt. Die Frau wandert ins Gefängnis und kommt nur raus, wenn sie 1.000 Dollar Kaution bezahlt. Und damit beginnt das Drama - aber Gesetz ist Gesetz ... Rechte: kabel eins

