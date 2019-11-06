Mein Revier
Folge 12: Best Of 005
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegin Nicole Rach haben es in Stade mit zwei besonders dreisten Ladendiebinnen zu tun. Von Reue keine Spur. Die Nachwuchslangfinger sind um keine Ausrede verlegen und verstricken sich immer mehr in Widersprüche. Aber die Polizisten lassen sich nicht für dumm verkaufen und bleiben hartnäckig. Rechte: kabel eins
