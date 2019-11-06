Mein Revier
Folge 14: Best Of 007
98 Min.Folge vom 06.11.2019
Wenn rund um Stade die Raser das Gaspedal ins Bodenblech drücken, setzen sich Hauptkommissar Johann Schlichmann und sein Kollege Ingo Jahnke auf die Fährte aus Gummi und Benzin. Die meisten Ausreden der Raser kennen die beiden längst. Wenn ein frisch ertappter Temposünder mit einer neuen Geschichte kommt, nehmen die Herren in Zivil die Notlüge meist mit viel Humor. Und der Übeltäter bekommt sein Knöllchen. Denn beim Bestrafen sind die beiden Polizisten absolut humorlos. Rechte: kabel eins
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Mein Revier
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-4: kabel eins