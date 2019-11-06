Beim Zelten verschwundenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 16: Beim Zelten verschwunden
98 Min.Folge vom 06.11.2019
In Stade sind zwei Kinder verschwunden. Eigentlich wollten die beiden eine Nacht draußen im Zelt verbringen, doch bei Einbruch der Dunkelheit finden Spaziergänger das Lager verlassen vor. Die Eltern vermuten das Schlimmste - die Polizei gibt Großalarm. Kriminalhauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegin Wiebke Köllner machen sich auf die Suche nach den Vermissten. Uwes Spürsinn führt den Suchtrupp auf eine heiße Fährte. Rechte: kabel eins
