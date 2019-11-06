Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beim Zelten verschwunden

Staffel 4Folge 16vom 06.11.2019
Beim Zelten verschwunden

In Stade sind zwei Kinder verschwunden. Eigentlich wollten die beiden eine Nacht draußen im Zelt verbringen, doch bei Einbruch der Dunkelheit finden Spaziergänger das Lager verlassen vor. Die Eltern vermuten das Schlimmste - die Polizei gibt Großalarm. Kriminalhauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegin Wiebke Köllner machen sich auf die Suche nach den Vermissten. Uwes Spürsinn führt den Suchtrupp auf eine heiße Fährte. Rechte: kabel eins

