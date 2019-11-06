Mein Revier
Folge 18: Best Of 011
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Urlaubstesterinnen Nina Heinemann und Ina Malygin überprüfen Hotels im italienischen Badeort Rimini. Viele Urlauber beschweren sich zunehmend über die katastrophalen Zustände an der Adria. Und: Beim Münchner Flughafenzoll wird wieder fieberhaft nach Drogen geschnüffelt. Wenn die Rauschgiftspürhunde Pauli und Xandra zum Einsatz kommen, haben die Drogenkuriere ein gewaltiges Problem. Die Spürnasen sind unschlagbar, wenn es ums Aufstöbern von Rauschmitteln geht. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins