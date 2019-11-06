Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Urlaubstesterinnen Nina Heinemann und Ina Malygin überprüfen Hotels im italienischen Badeort Rimini. Viele Urlauber beschweren sich zunehmend über die katastrophalen Zustände an der Adria. Und: Beim Münchner Flughafenzoll wird wieder fieberhaft nach Drogen geschnüffelt. Wenn die Rauschgiftspürhunde Pauli und Xandra zum Einsatz kommen, haben die Drogenkuriere ein gewaltiges Problem. Die Spürnasen sind unschlagbar, wenn es ums Aufstöbern von Rauschmitteln geht. Rechte: kabel eins

