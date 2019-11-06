Mein Revier
Folge 19: Best Off 012
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Urlaubstesterinnen Nina Heinemann und Ina Malygin sind dieses Mal auf Ibiza unterwegs. Auf der Partyinsel vergleichen die beiden Hotels unterschiedlicher Sterne-Kategorien - und sind dabei wie immer schonungslos. Gut geschnüffelt ist halb gefunden - das ist das Motto der Drogenhund-Staffel beim Münchner Flughafenzoll. Wenn sich der Vierbeiner neben einen Koffer setzt, hat die Spürnase etwas erschnüffelt, was ganz und gar nicht ins Gepäck gehört. Rechte: kabel eins
