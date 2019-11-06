Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 19vom 06.11.2019
99 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Urlaubstesterinnen Nina Heinemann und Ina Malygin sind dieses Mal auf Ibiza unterwegs. Auf der Partyinsel vergleichen die beiden Hotels unterschiedlicher Sterne-Kategorien - und sind dabei wie immer schonungslos. Gut geschnüffelt ist halb gefunden - das ist das Motto der Drogenhund-Staffel beim Münchner Flughafenzoll. Wenn sich der Vierbeiner neben einen Koffer setzt, hat die Spürnase etwas erschnüffelt, was ganz und gar nicht ins Gepäck gehört. Rechte: kabel eins

