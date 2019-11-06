Großstadtdschungel BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Mein Revier
Folge 2: Großstadtdschungel Berlin
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Nirgendwo anders in Deutschland treffen so viele Kulturen, Menschen und Gegensätze aufeinander wie in der Hauptstadt. Charlottenburg mit seinen Prachtbauten gegen Marzahn und seine Platte. Die einen kämpfen ums Überleben, während die anderen Politik machen. Berlin, die Metropole mit Herz, Charme und Schnauze. Nirgendwo sonst haben die Ordnungshüter so viel zu tun wie hier. Rechte: kabel eins
