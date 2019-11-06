Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Großstadtdschungel Berlin

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
Großstadtdschungel Berlin

Großstadtdschungel BerlinJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 2: Großstadtdschungel Berlin

99 Min.Folge vom 06.11.2019

Nirgendwo anders in Deutschland treffen so viele Kulturen, Menschen und Gegensätze aufeinander wie in der Hauptstadt. Charlottenburg mit seinen Prachtbauten gegen Marzahn und seine Platte. Die einen kämpfen ums Überleben, während die anderen Politik machen. Berlin, die Metropole mit Herz, Charme und Schnauze. Nirgendwo sonst haben die Ordnungshüter so viel zu tun wie hier. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen