Mein Revier
Folge 20: Die Urlaubschecker
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Aus den schönsten Wochen des Jahres wird nicht selten ein wahrer Albtraum. Ob hygienische Bedingungen, die Lage der Unterkunft oder die Qualität der Verpflegung: Die Zustände in Hotels und Clubanlagen sind oft nicht hinnehmbar. Doch was muss man in Kauf nehmen, und was nicht? An wen muss man sich wenden, wenn man Hilfe braucht? Nina Heinemann, Tourismusmanagerin und Hoteltesterin aus Leidenschaft, ist hier in ihrem Element und kämpft an vorderster Front. Rechte: kabel eins
