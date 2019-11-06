Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Die Urlaubschecker - Gran Canaria

Staffel 4Folge 23vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Urlaubschecker - Gran Canaria

Die Urlaubschecker - Gran CanariaJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 23: Die Urlaubschecker - Gran Canaria

63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die schönsten Wochen des Jahres, nicht selten wird daraus ein wahrer Albtraum: Ob hygienische Bedingungen, die Lage der Unterkunft oder die Qualität der gebotenen Verpflegung, die Zustände in Hotels und Clubanlagen sind oft nicht hinnehmbar.Doch was muss eine Familie im Vier-Sterne-Hotel in Kauf nehmen und was nicht? An wen muss man sich wenden, wenn man Hilfe braucht und was darf man als Entschädigung für fehlende Leistungen verlangen? Nina Heinemann, Tourismusmanagerin und Hoteltesterin aus Leidenschaft, ist hier in ihrem Element und kämpft an vorderster Front. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen