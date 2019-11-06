Die Urlaubschecker - Gran CanariaJetzt ohne Werbung streamen
Folge 23: Die Urlaubschecker - Gran Canaria
63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die schönsten Wochen des Jahres, nicht selten wird daraus ein wahrer Albtraum: Ob hygienische Bedingungen, die Lage der Unterkunft oder die Qualität der gebotenen Verpflegung, die Zustände in Hotels und Clubanlagen sind oft nicht hinnehmbar.Doch was muss eine Familie im Vier-Sterne-Hotel in Kauf nehmen und was nicht? An wen muss man sich wenden, wenn man Hilfe braucht und was darf man als Entschädigung für fehlende Leistungen verlangen? Nina Heinemann, Tourismusmanagerin und Hoteltesterin aus Leidenschaft, ist hier in ihrem Element und kämpft an vorderster Front. Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12