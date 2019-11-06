Mein Revier
Folge 24: Folge 24
63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf!" zeigt das Leben - authentisch, spannend und emotional. Kabel eins darf die Kamera laufen lassen, wo sie andere längst abschalten müssen. Keine Sendung dokumentiert besser den Alltag der Hüter für Recht und Ordnung. u.a. in der Folge:Schlimmer Langfinger-Nachwuchs. Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegin Nicole Rach haben es in Stade mit zwei besonders dreisten Ladendiebinnen zu tun. Rechte: kabel eins
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Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins