Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Heute u. a.: Rauschgiftsuche am Flughafen

Staffel 4Folge 26vom 06.11.2019
Joyn Plus
Heute u. a.: Rauschgiftsuche am Flughafen

Heute u. a.: Rauschgiftsuche am FlughafenJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 26: Heute u. a.: Rauschgiftsuche am Flughafen

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Beim Münchner Flughafenzoll wird wieder fieberhaft nach Drogen geschnüffelt: Wenn die Rauschgiftspürhunde Pauli und Xandra zum Einsatz kommen, haben die Drogenkuriere ein gewaltiges Problem. Die Spürnasen sind unschlagbar, wenn es ums Aufstöbern von Kokain und Co. geht ... Und: Urlaubstesterin Nina Heinemann und Kollegin Ina Malygin testen Hotels im italienischen Badeort Rimini. Viele Urlauber beschweren sich zunehmend über die katastrophalen Zustände an der Adria. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen