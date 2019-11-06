Heute u. a.: Rauschgiftsuche am FlughafenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 26: Heute u. a.: Rauschgiftsuche am Flughafen
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Beim Münchner Flughafenzoll wird wieder fieberhaft nach Drogen geschnüffelt: Wenn die Rauschgiftspürhunde Pauli und Xandra zum Einsatz kommen, haben die Drogenkuriere ein gewaltiges Problem. Die Spürnasen sind unschlagbar, wenn es ums Aufstöbern von Kokain und Co. geht ... Und: Urlaubstesterin Nina Heinemann und Kollegin Ina Malygin testen Hotels im italienischen Badeort Rimini. Viele Urlauber beschweren sich zunehmend über die katastrophalen Zustände an der Adria. Rechte: kabel eins
