Folge 27: Folge 27
63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Peter Postleb von der Stabsstelle "Sauberes Frankfurt" hat allen, die sein Revier verschandeln, den Kampf angesagt. Wer in der Mainmetropole illegal Müll entsorgt, bekommt es mit ihm zu tun. Am Münchner Flughafen ziehen die Zöllner Angela Falcone und Jan Lehmann diesmal Zigarettenschmuggler aus dem Verkehr. Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegen werden in Stade zu einer Messerstecherei gerufen. Ein Mann wurde schwer verletzt und keiner will es gewesen sein. Rechte: kabel eins
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins