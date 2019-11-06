Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Folge 27

Staffel 4Folge 27vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 27

Folge 27Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 27: Folge 27

63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Peter Postleb von der Stabsstelle "Sauberes Frankfurt" hat allen, die sein Revier verschandeln, den Kampf angesagt. Wer in der Mainmetropole illegal Müll entsorgt, bekommt es mit ihm zu tun. Am Münchner Flughafen ziehen die Zöllner Angela Falcone und Jan Lehmann diesmal Zigarettenschmuggler aus dem Verkehr. Polizeihauptkommissar Uwe Bahlmann und seine Kollegen werden in Stade zu einer Messerstecherei gerufen. Ein Mann wurde schwer verletzt und keiner will es gewesen sein. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen