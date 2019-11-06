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Mein Revier

Folge 28

Staffel 4Folge 28vom 06.11.2019
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Mein Revier

Folge 28: Folge 28

63 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Frankfurts Saubermann Nummer eins, Peter Postleb, und sein Bodyguard stoßen bei der Fahrt durch ihr Revier auf illegal entsorgte Fleischreste - und das säckeweise. Akribisch wie immer ermittelt Postleb den Übeltäter, obwohl das Zeug zum Himmel stinkt ... Und: Den Zöllnern am Stuttgarter Flughafen geht ein Großwildjäger auf Abwegen ins Netz. Ein Hobbyjäger hatte es in Namibia auf artgeschützte Tiere abgesehen. Da kennen Zöllner René Kielgas und Johannes Geiß kein Pardon. Rechte: kabel eins

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