Mein Revier
Folge 3: Partyrepublik Deutschland
96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alkoholleichen, Schlägereien, Drogenpartys - am Wochenende feiert Deutschland an manchen Ecken der Republik bis nichts mehr geht. Ob Türsteher, Polizisten oder Sanitäter - "Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf" begleitet die Menschen, die nachts im Dauerstress sind und unter den Feierwütigen für Ordnung sorgen müssen. Rechte: kabel eins
Mein Revier
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins