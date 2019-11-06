Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Partyrepublik Deutschland

Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Partyrepublik Deutschland

Partyrepublik DeutschlandJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 3: Partyrepublik Deutschland

96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alkoholleichen, Schlägereien, Drogenpartys - am Wochenende feiert Deutschland an manchen Ecken der Republik bis nichts mehr geht. Ob Türsteher, Polizisten oder Sanitäter - "Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf" begleitet die Menschen, die nachts im Dauerstress sind und unter den Feierwütigen für Ordnung sorgen müssen. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen