Einsatz für die BundespolizeiJetzt ohne Werbung streamen
Mein Revier
Folge 6: Einsatz für die Bundespolizei
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Mehr als 30.000 Polizisten sorgen für Ordnung und Sicherheit auf Autobahnen, Flughäfen, Bahnanlagen und öffentlichen Plätzen. In Zeiten akuter Terrorgefahr sind sie im Dauereinsatz. Aber auch illegale Schlepperbanden, aggressive Fußballfans und Einsätze beim Castortransport oder Stuttgart 21 sind harter Alltag für die Bundespolizisten. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0