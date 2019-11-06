Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Mehr als 30.000 Polizisten sorgen für Ordnung und Sicherheit auf Autobahnen, Flughäfen, Bahnanlagen und öffentlichen Plätzen. In Zeiten akuter Terrorgefahr sind sie im Dauereinsatz. Aber auch illegale Schlepperbanden, aggressive Fußballfans und Einsätze beim Castortransport oder Stuttgart 21 sind harter Alltag für die Bundespolizisten. Rechte: kabel eins

