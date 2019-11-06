Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Revier

Bielefelder Fußgängerzone

Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
Joyn+
Bielefelder Fußgängerzone

Bielefelder FußgängerzoneJetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 7: Bielefelder Fußgängerzone

98 Min.Folge vom 06.11.2019

Deutschlands Innenstädte werden mehr und mehr von organisierten Diebesbanden heimgesucht. Ladendiebe greifen jedes Jahr Waren im Wert von über drei Milliarden Euro ab. Citydetektiv Eugen und seine Kollegin Hati haben in der Bielefelder Fußgängerzone vorwiegend Laden- und Taschendiebe im Visier. Im Schnitt gehen den beiden acht Langfinger pro Tag ins Netz. Rechte: kabel eins

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen