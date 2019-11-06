Bielefelder FußgängerzoneJetzt ohne Werbung streamen
Mein Revier
Folge 7: Bielefelder Fußgängerzone
98 Min.Folge vom 06.11.2019
Deutschlands Innenstädte werden mehr und mehr von organisierten Diebesbanden heimgesucht. Ladendiebe greifen jedes Jahr Waren im Wert von über drei Milliarden Euro ab. Citydetektiv Eugen und seine Kollegin Hati haben in der Bielefelder Fußgängerzone vorwiegend Laden- und Taschendiebe im Visier. Im Schnitt gehen den beiden acht Langfinger pro Tag ins Netz. Rechte: kabel eins
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Genre:Dokusoap
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Copyrights:© Season 3-4: kabel eins