Staffel 4Folge 8vom 06.11.2019
99 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Polizei in Neubrandenburg hat es mit einem heiklen Fall häuslicher Gewalt zu tun: Ein Mann hat seine Lebensgefährtin im Streit heftig gewürgt. Außerdem: Eilauftrag für Christoph Kania und Ricardo Krug vom Ordnungsamt Brandenburg: Es gibt Ärger wegen einer zugeparkten Einfahrt. Und: Zöllner Jan Lehmann vom Münchner Flughafen entdeckt im Koffer eines Urlauberpärchens ein Seepferdchen. Da das Mitbringsel auf der Liste gefährdeter Tiere steht, kann die Einfuhr verdammt teuer werden. Rechte: kabel eins

