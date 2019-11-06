Mein Revier
Folge 8: Best Of 001
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Polizei in Neubrandenburg hat es mit einem heiklen Fall häuslicher Gewalt zu tun: Ein Mann hat seine Lebensgefährtin im Streit heftig gewürgt. Außerdem: Eilauftrag für Christoph Kania und Ricardo Krug vom Ordnungsamt Brandenburg: Es gibt Ärger wegen einer zugeparkten Einfahrt. Und: Zöllner Jan Lehmann vom Münchner Flughafen entdeckt im Koffer eines Urlauberpärchens ein Seepferdchen. Da das Mitbringsel auf der Liste gefährdeter Tiere steht, kann die Einfuhr verdammt teuer werden. Rechte: kabel eins
