Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt

MTVStaffel 1Folge 6
Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt

Virtuelle Dummheit / AusgesperrtJetzt kostenlos streamen

Mike Judge's Beavis and Butt-Head

Folge 6: Virtuelle Dummheit / Ausgesperrt

21 Min.Ab 16

Beavis und Butt-Head sind die beiden legendären Heavy-Metal-Fans aus der Vorstadt, zwei Chaoten mit einem IQ unter Raumtemperatur. Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich grunzend und kichernd über den Zustand der Welt auszulassen. Ob Schule, Gesellschaft, Reality-Stars oder Social Media - die Jungs lassen kaum ein Thema unkommentiert.

