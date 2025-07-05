Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meditation ist ätzend / Das Wahllokal

Beavis und Butt-Head sind die beiden legendären Heavy-Metal-Fans aus der Vorstadt, zwei Chaoten mit einem IQ unter Raumtemperatur. Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich grunzend und kichernd über den Zustand der Welt auszulassen. Ob Schule, Gesellschaft, Reality-Stars oder Social Media - die Jungs lassen kaum ein Thema unkommentiert.

