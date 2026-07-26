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MILITÄRTECHNIK

Eurofighter - Ein Hightech-Kampfjet entsteht

WELTFolge vom 26.07.2026
Eurofighter - Ein Hightech-Kampfjet entsteht

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MILITÄRTECHNIK

Folge vom 26.07.2026: Eurofighter - Ein Hightech-Kampfjet entsteht

52 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Der Eurofighter ist das modernste und leistungsfähigste Flugzeug der Bundeswehr und ermöglicht dem Piloten Fortbewegung in Überschallgeschwindigkeit. Von Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien wurde er entwickelt um den Luftraum zu dominieren. An diesen vier verschiedenen Standorten findet auch die Fertigung statt. Die Montage erfordert Millimeterarbeit und wird ebenso wie regelmäßige Routinechecks, die mehrere Monate andauern, in Deutschland durchgeführt.

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