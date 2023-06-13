Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 11: Flagg in Las Vegas
41 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12
Tracy, Josh Flagg, Josh Altman und ihre jeweiligen Partner fliegen mit einem Privatjet zu einem Kunden nach Las Vegas. Da Flagg erst seit Kurzem mit seinem Freund zusammen ist, wollen die anderen ihn näher kennenlernen. Was für einen Eindruck hinterlässt Andrew? Kurz darauf besichtigen die drei Makler die Baustelle eines Hauses, welches zukünftig für voraussichtlich 32 Millionen Dollar verkauft werden soll.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Drama, Einkaufen
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-15: Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen