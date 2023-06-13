Zum Inhalt springenBarrierefrei
Apokalyptisches Investment

sixxStaffel 14Folge 12vom 13.06.2023
Folge 12: Apokalyptisches Investment

41 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Nach dem großen Streit zwischen Tracy und Josh Flagg ist die Stimmung in der Gruppe negativ aufgeladen. Flagg bereut seine unüberlegten Kommentare und fühlt sich schlecht. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, fahren Tracy und Heather in ein Design Studio, das für die Inneneinrichtung von Häusern verantwortlich ist. Mithilfe einer VR Brille können sich die beiden Frauen einen besseren Eindruck verschaffen, wie sie das Haus, das derzeit gebaut wird, ausstatten können.

