sixxStaffel 14Folge 2vom 09.05.2023
Folge 2: Die Ausschluss-Liste

41 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 6

Der Konkurrenzkampf zwischen Tracy Tutor und Josh Altman hat bereits begonnen. Eine Klientin von Tracy interessiert sich für das Anwesen, das eigentlich Josh vermitteln sollte. Die beiden Makler schließen daraufhin eine Wette ab. Währenddessen suchen Zwillingsschwestern ein Haus für ihre Eltern. Josh Flagg zeigt ihnen ein modernes Haus. Die beiden Frauen sind zwar begeistert, zweifeln jedoch daran, ob es wirklich das Richtige ist. Somit geht die Suche weiter.

