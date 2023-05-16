Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 3: Für die Katz
41 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12
Josh Altman begutachtet ein sehr großes und modernes Haus an. Der Besitzer möchte es für mindestens 18 Millionen Dollar verkaufen. Wird der Makler einen potentiellen Käufer finden? Währenddessen treffen sich Tracy Tutor und Josh Flagg zum Mittagessen und sprechen über Joshs kommende Scheidung. Auch die Arbeit wird thematisiert und Tracy bittet ihren Freund, eine ihrer Klientinnen zu übernehmen, da es wegen einer anderen Kundin einen Interessenskonflikt geben könnte.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen