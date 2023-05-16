Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 4: Manche mögen's weiß
41 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12
Die Stimmung zwischen den drei Freunden und Arbeitskollegen ist angespannt. Josh Flagg hat das letzte Treffen wütend verlassen, weil er das Gefühl hatte, dass Josh und Tracy seinen Ex-Ehemann bevorzugen. Die beiden wollen sich mit Flagg aussprechen und die Streitigkeit beseitigen. Während eines Abendessens vor zwei Wochen, haben Tracy und Altmans Frau Heather unter Alkoholeinfluss beschlossen, an einem Auftrag zusammenzuarbeiten. Ob das so eine gute Idee ist?
