sixxStaffel 14Folge 5vom 23.05.2023
41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12

Tracys Tochter ist 16 Jahre alt geworden und somit ist sie bereit für den Führerschein. Gemeinsam fahren die beiden zu einer Kundin und Freundin von Tracy und Juliet darf ans Lenkrad. Währenddessen zeigt Josh Flagg einem Paar ein ganz besonderes Haus. Obwohl es nicht sonderlich luxuriös erscheint, hat in diesem Anwesen in den 50er Jahren ein berühmter Star gelebt - Marilyn Monroe. Kann Flagg seine Interessenten mit diesem Argument überzeugen?

sixx
