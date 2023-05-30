Taktik, Trends und TränenJetzt ohne Werbung streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 7: Taktik, Trends und Tränen
40 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Heather und Tracy haben ein Video gedreht, um ein Haus, das viele Nachteile hat, in ein positives Licht zu rücken. Leider ist der Besitzer des Anwesens nicht glücklich mit der Vermarktungsstrategie und will, dass die Aufnahme gelöscht wird. Währenddessen überlegen sich die beiden Joshs, wie sie das "Barbie-Penthouse" verkaufen können. Der Preis von neun Millionen Dollar erscheint Altman zu hoch zu sein, doch Flagg ist davon überzeugt, dass sie den richtigen Käufer finden werden.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen