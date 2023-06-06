Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 14Folge 9vom 06.06.2023
Folge 9: Aufgetischt und abserviert

40 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Tracy hat noch kein Angebot für das umweltfreundliche Haus erhalten. Sie beschließt, den Preis nochmal mit den derzeitigen Besitzern zu besprechen. Währenddessen kümmert sich Josh Flagg um den Verkauf eines großen Anwesens, das in den 1930er Jahren von dem berühmten Regisseur Ernst Lubitsch gebaut und bewohnt wurde. Zur Besichtigung kommen nicht nur potenzielle Käufer, sondern auch Fans des ehemaligen Filmemachers.

