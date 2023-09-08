Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 11: Falsches Spiel
40 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6
Josh Flagg hat ernste Absichten mit seinem Freund Bobby - er will ihm in Paris einen Heiratsantrag machen. Währenddessen arbeiten Madison und die Briten gemeinsam an einem Verkauf. Doch richtige Zusammenarbeit sieht anders aus: Die Makler führen getrennt voneinander Besichtigungen durch, was allerdings keinen Erfolg bringt. Letztendlich treffen sich die drei, um eine kluge Verkaufsstrategie zu entwickeln.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen