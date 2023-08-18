Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

sixxStaffel 9Folge 3vom 18.08.2023
Folge 3: Liebhaber gesucht

41 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 6

Eine junge Frau möchte ihr Haus verkaufen und beauftragt dafür David und James. Der Preis ist ihr nicht wichtig, sie will ihr Zuhause an jemanden abgeben, der es nicht abreißen oder umbauen wird. Josh Altman wird von einem Kunden in eine unangenehme Lage gebracht. Dieser verlangt nun mehr als zwei Millionen Dollar mehr für sein Anwesen. Die Preiserhöhung ist Joshs Meinung nach nicht gerechtfertigt. Wird er den Auftrag dennoch behalten?

sixx
