Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 5: Der Glückspilz
40 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6
Josh Flagg ist mit dem Verkauf des Hauses aus den 1920er Jahren beschäftigt. Bisher haben sich nur Bauunternehmer gemeldet, doch das kommt für Joshs Kunden nicht in Frage. Währenddessen steht die Hochzeit von Josh Altman und Heather vor der Tür. Es gibt noch viel zu tun, doch die Arbeit wird auch nicht weniger. Wie kommt das Verlobungspaar mit dem Druck zurecht?
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen