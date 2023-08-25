Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

sixxStaffel 9Folge 5vom 25.08.2023
Folge 5: Der Glückspilz

40 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6

Josh Flagg ist mit dem Verkauf des Hauses aus den 1920er Jahren beschäftigt. Bisher haben sich nur Bauunternehmer gemeldet, doch das kommt für Joshs Kunden nicht in Frage. Währenddessen steht die Hochzeit von Josh Altman und Heather vor der Tür. Es gibt noch viel zu tun, doch die Arbeit wird auch nicht weniger. Wie kommt das Verlobungspaar mit dem Druck zurecht?

