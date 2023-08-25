Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Ganz in weiss

sixxStaffel 9Folge 6vom 25.08.2023
Joyn Plus
Ganz in weiss

Ganz in weissJetzt ohne Werbung streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 6: Ganz in weiss

41 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6

Ein Streit zwischen James und David führt zu einer problematischen Zusammenarbeit. Zur gleichen Zeit bereiten sich Heather und Josh Altman auf ihre Hochzeit vor. Doch die Arbeit steht dem Glück der beiden im Weg: Heathers Kunde ist an einer Immobilie interessiert, die ihr Verlobter betreut. Der hohe Preis des Hauses führt zu angespannten Verhandlungen zwischen dem Paar.

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen