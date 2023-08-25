Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 6: Ganz in weiss
41 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6
Ein Streit zwischen James und David führt zu einer problematischen Zusammenarbeit. Zur gleichen Zeit bereiten sich Heather und Josh Altman auf ihre Hochzeit vor. Doch die Arbeit steht dem Glück der beiden im Weg: Heathers Kunde ist an einer Immobilie interessiert, die ihr Verlobter betreut. Der hohe Preis des Hauses führt zu angespannten Verhandlungen zwischen dem Paar.
