Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Auf Umwegen zum Traumhaus

sixxStaffel 9Folge 7vom 03.11.2024
Auf Umwegen zum Traumhaus

Folge 7: Auf Umwegen zum Traumhaus

41 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 6

Das nun verheiratete Paar Josh Altman und Heather kehrt von ihrer Hochzeitsreise in Aspen nach Los Angeles zurück. Die beiden sind auf der Suche nach dem perfekten Haus. Währenddessen muss sich Josh Flagg gegen einen Bauunternehmer wehren, der ein altes Haus abreißen will.

