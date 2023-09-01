Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 8vom 01.09.2023
Folge 8: Helfer in der Not

39 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6

Die Familie des berühmten Regisseurs Wes Craven ist bereit, nach dessen Tod sein Haus zu verkaufen und beauftragt dafür die Brüder Josh und Matt Altman. Die beiden fühlen sich geehrt einen geeigneten Käufer für die "A Nightmare on Elm Street"-Legende zu finden.

Alle Staffeln im Überblick

sixx
Alle 5 Staffeln und Folgen