Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 8: Helfer in der Not
39 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6
Die Familie des berühmten Regisseurs Wes Craven ist bereit, nach dessen Tod sein Haus zu verkaufen und beauftragt dafür die Brüder Josh und Matt Altman. Die beiden fühlen sich geehrt einen geeigneten Käufer für die "A Nightmare on Elm Street"-Legende zu finden.
