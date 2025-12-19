Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mob Psycho 100

Staffel 2Folge 10
Folge 10: Krallenkrawall

24 Min.Ab 12

Kageyama Shigeo, der von allen nur "Mob" genannt wird, wirkt wie ein ganz gewöhnlicher, unscheinbarer Schüler. Doch in Wahrheit hat der Junge übernatürliche Fähigkeiten, die dann zum Vorschein kommen, wenn Mob seine Emotionen nicht im Griff hat. Als er zufällig auf einen Gleichgesinnten trifft, welcher seine eigenen Kräfte schamlos ausnutzt, um Menschen in Gefahr zu bringen, steht Mobs Gefühlswelt wieder einmal Kopf.

