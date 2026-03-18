Ein einzigartiges EsszimmerJetzt kostenlos streamen
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 1: Ein einzigartiges Esszimmer
23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6
Brooke und Brice renovieren das Esszimmer ihrer Nachbarn Micah und Sydney. Die Profis lassen einen großen Esstisch aus Weiß-Eiche mit geschwungenen Kanten bauen und stellen diesen in die Mitte des Raumes. Zudem bietet eine Regalwand mit integrierter Leiter Platz für Bücher, Pflanzen und Erinnerungsstücke. Die bestehenden Sofas werden ebenfalls in den neuen Essbereich integriert. Am Ende entsteht ein gemütlicher und einladender Ort, der zudem für Feierlichkeiten geeignet ist.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen