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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Ein einzigartiges Esszimmer

sixxStaffel 3Folge 1vom 18.03.2026
Ein einzigartiges Esszimmer

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 1: Ein einzigartiges Esszimmer

23 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Brooke und Brice renovieren das Esszimmer ihrer Nachbarn Micah und Sydney. Die Profis lassen einen großen Esstisch aus Weiß-Eiche mit geschwungenen Kanten bauen und stellen diesen in die Mitte des Raumes. Zudem bietet eine Regalwand mit integrierter Leiter Platz für Bücher, Pflanzen und Erinnerungsstücke. Die bestehenden Sofas werden ebenfalls in den neuen Essbereich integriert. Am Ende entsteht ein gemütlicher und einladender Ort, der zudem für Feierlichkeiten geeignet ist.

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