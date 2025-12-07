Ein Hauch von Norwegen auf der FarmJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 07.12.2025: Ein Hauch von Norwegen auf der Farm
21 Min.Folge vom 07.12.2025
Für ein festliches Abendessen auf der Farm lässt sich Molly von norwegischen Klassikern inspirieren. Sie serviert Lachs-Sandwiches, knusprige Paprika-Pommes mit Dillsauce und zum Abschluss einen kunstvollen Kranzkuchen. Das Menü verbindet Tradition und Kreativität und sorgt für nordisches Flair in der Prärie.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.