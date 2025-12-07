Mollys Foodblog
Folge vom 07.12.2025: Literarisch und kulinarisch
21 Min.Folge vom 07.12.2025
Molly Yeh lädt ihren Buchclub auf die Farm ein und sorgt mit kreativen Gerichten für Gesprächsstoff. Sie kombiniert herzhafte Mac & Cheese mit knusprigen Walnüssen, würzige Schweinekoteletts und frische Herbstsalate. Den Abschluss bildet ein Pflaumenkuchen nach Dakota-Art.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.