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Mollys Foodblog

Norwegische Weihnacht

HGTVFolge vom 15.03.2026
Norwegische Weihnacht

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Folge vom 15.03.2026: Norwegische Weihnacht

21 Min.Folge vom 15.03.2026

Zu Weihnachten lässt sich Molly Yeh von ihren skandinavischen Wurzeln und dem Farmleben inspirieren. Vom würzigen Kardamomkranz zum Frühstück über Fleischbällchen, Lutefisk und herzhafte Teigtaschen bis hin zu einer luftigen norwegischen Cremetorte – ihr Festmenü ist eine liebevolle Hommage an Familie, Tradition und Winterküche.

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