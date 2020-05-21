Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 4vom 21.05.2020
55 Min.Folge vom 21.05.2020Ab 12

In dieser Datingshow treffen zwei Männer unterschiedlichen Alters in Mexiko auf 14 Frauen im Alter zwischen 24 und 46 Jahren. Beide Junggesellen suchen nach der ganz großen Liebe. Beim Kennenlernen ist jede Alterskonstellation erlaubt.

