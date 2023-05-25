Staffel 1 Folge 4: MilliardärsspielplatzJetzt kostenlos streamen
Das gefährlichste Haifischbecken der Welt ist der Immobilienmarkt in Monaco. Mit Quadratmeterpreisen bis zu 120.000 € verdient man hohe Provisionen – hier wird nachweislich gemordet. Wir begleiten Makler Prinz Wolfram bei der Arbeit: Wer möchte ein 20 m2 Studio für 2 Millionen Euro, ohne Parkplatz, ohne Lift? 2025 wird, nach einer einzigartigen Landgewinnung, der grüne Stadtbezirk Mareterra eingeweiht - Villen kosten hier bis zu 300 Mio. Euro. Oberhalb Monacos hat eine bekannte Königsfamilie fast eine Milliarde Euro in ein neues Luxushotel investiert. Wenn die Preise weltweit runter gehen, geht es in Monaco doch noch hoch.
