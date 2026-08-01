Staffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Einfach Wasser HinzufügenJetzt kostenlos streamen
Monster in a Box
Folge 2: Einfach Wasser Hinzufügen
1 Min.Folge vom 01.08.2026
Eine Frau folgt den einfachen Anweisungen, um ihr Monster zum Leben zu erwecken, indem sie einen einzigen Tropfen Wasser hinzufügt. Nicht beeindruckt vom Ergebnis, gibt sie mehr Wasser hinzu. Viel mehr.
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Monster in a Box
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo