Monte Grillo Club
Folge 4: Fladern & Geheimniskrämerei mit Josef Hader
36 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 6
Josef Hader ist zu Gast bei der laut ihm entspanntesten Talkshow, wo er je war - im Monte Grillo Club mit Bernhard Speer.
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH
Enthält Produktplatzierungen