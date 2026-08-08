Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 08.08.2026: Die Bruchlandung
45 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Mark und „Huck“ wollen in North Carolina 600 Liter selbst gebrannten Schnaps ausliefern. Doch auf dem Weg zum Kunden versagen die Bremsen ihres Trucks. Die Männer können zwar rechtzeitig abspringen, bevor das Fahrzeug einen Abhang hinunterstürzt, doch die Gläser zerschellen an den Felsen. Die gesamte Ladung ist verloren. „Digger“ und sein Kumpel ergattern unterdessen in Tennessee eine begehrte Weizensorte, die durch einige der besten Bourbons aus Kentucky bekannt geworden ist. Das Getreide sorgt für ein weicheres, süßeres Aroma mit Noten von Vanille und Karamell.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.