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Moonshiners: Master Distiller

Eine Frage der Balance

DMAXFolge vom 23.05.2026
Eine Frage der Balance

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 23.05.2026: Eine Frage der Balance

45 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen Wodka brennen. Schon im Mittelalter waren sich Russen und Polen uneinig darüber, wer den klaren Brand zuerst erfunden hat. Im 16. Jahrhundert wurde er in Osteuropa aus allem hergestellt, was sich vergären ließ: aus Roggen, Kartoffeln und sogar Gemüseresten. Im Laufe der Jahre mauserte er sich zu einer hochwertigen Spirituose. Heute haben die meisten Brennereien sowohl klassisch neutrale Wodkas als auch moderne Varianten mit außergewöhnlichen Aromen im Sortiment. Und welches Destillat trifft in dieser Folge den Geschmack der Experten?

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